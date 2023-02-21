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МИД России заявил, что приостановка участия в ДСНВ обратима
Приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях обратима. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
«Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности», — подчеркнули в МИД.
В связи с этим во внешнеполитическом ведомстве призвали Соединенные Штаты «воздержаться от шагов, которые могли бы помешать возобновлению действия ДСНВ в случае вызревания необходимых для этого условий».
Кроме того, в МИД заверили, что Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на стратегические наступательные ограничения, несмотря на приостановку договора, «в целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере».
О том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, в послании Федеральному Собранию сегодня объявил Президент РФ Владимир Путин. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил этот шаг желанием убедиться в соблюдении ядерного паритета.
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