МИД России заявил, что приостановка участия в ДСНВ обратима

Приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях обратима. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности», — подчеркнули в МИД.

В связи с этим во внешнеполитическом ведомстве призвали Соединенные Штаты «воздержаться от шагов, которые могли бы помешать возобновлению действия ДСНВ в случае вызревания необходимых для этого условий».

Кроме того, в МИД заверили, что Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на стратегические наступательные ограничения, несмотря на приостановку договора, «в целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере».

О том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, в послании Федеральному Собранию сегодня объявил Президент РФ Владимир Путин. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил этот шаг желанием убедиться в соблюдении ядерного паритета.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает, что Россия и США сокращают свои стратегические ядерные силы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.