Песков: РФ приостанавливает участие в ДСНВ, чтобы убедиться в соблюдении паритета по ЯО

Цель приостановки участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях — убедиться в соблюдении ядерного паритета. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью RT.

«Россия его (Договор о СНВ — прим. Т-и) не покидает, что подчеркнул Президент, это приостановка. Это очень важно, поскольку то, на чем настаивали США и другие страны в плане инспекций, неосуществимо в условиях сегодняшней конфронтации», — изложил пресс-секретарь главы государства позицию российской стороны.

По оценке Пескова, НАТО всё глубже вовлекается в противостояние на Украине. При этом Североатлантический альянс, по его словам, претендовал на участие в соглашении об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Песков добавил, что России необходимо учитывать ядерный потенциал других стран НАТО. «Основная цель Президента и нашей страны — убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета», — заверил он.

Кроме того, представитель Кремля уточнил ТАСС, что документ о приостановке участия РФ в ДСНВ будет внесен главой государства в парламент «по мере готовности, оперативно».

О том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, в послании Федеральному Собранию сегодня объявил Президент РФ Владимир Путин.