Мухаметшин: Авторитет Татарстана после саммита БРИКС повысился на международном уровне

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Авторитет Татарстана после проведения саммита БРИКС в Казани повысился на международном уровне. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании президиума парламента республики.

«Успешно провели шестнадцатый по счету саммит БРИКС в Казани с 22 по 24 октября. Мы поблагодарили Президента РФ Владимира Путина за такое доверие республике, получили положительный отклик. Самое главное, что Татарстан на международном уровне становится популярнее и известнее», – сказал Председатель Госсовета РТ.

Мухаметшин отметил, что на саммит БРИКС в столицу Татарстана приехали делегации из 36 стран. «Ко мне подходили люди, которые были у нас на саммите, говорили: “Спасибо, очень организовано прошел БРИКС”», – подчеркнул он.

Глава парламента напомнил, что в период проведения саммита на площадке Государственного Совета РТ была организована выставка «Сделано в Татарстане». Свою продукцию на ней представили 60 компаний, работающих в республике. «Выставку посетили более 2 тыс. человек и дали очень высокую оценку», – заключил он.