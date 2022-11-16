МИД России сообщил о введении санкций против 52 политиков и чиновников Ирландии

В ответ на направленный против России внешнеполитический курс руководство Ирландии власти РФ ввели санкции против 52 политиков и чиновников этой страны. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

В частности, въезд в Россию запрещен Премьер-министру Ирландии Михолу Мартину, лидеру правящей партии «Фианна Файл», его заместителю Лео Варадкару, лидеру партии «Фине Гэл», министру иностранных дел и министру обороны Саймону Ковени, министру юстиции Хелен Макинти и министру финансов Паскалю Донохью.

Помимо членов Правительства, в «стоп-лист» попали председатель Дойла (Палаты представителей) Шон О’Форил (тоже член партии «Фианна Файл»), а также «ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента».

При этом МИД РФ обвинили власти Ирландии в том, что они «под диктовку Брюсселя» ведут «агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам».

«Одним из следствий подогрева русофобской истерии в ирландском обществе стало нападение на посольство России в Дублине в марте этого года», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Здесь подразумевается инцидент, случившийся 7 марта, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Тогда в ворота российского посольства въехал грузовик. Машиной управлял рабочий, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее Россия ввела санкции против 200 политиков, бизнесменов и их родственников из США, а также против 100 политиков, бизнесменов, артистов (включая актера Джима Керри), журналистов и других лиц (в том числе писательницы Маргарет Этвуд) из Канады.