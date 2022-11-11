Россия ввела санкции против 200 политиков, бизнесменов и их родственников из США

Россия ввела санкции против 200 граждан США. Среди них представители органов власти, законодатели, руководители предприятий ВПК и их родственники — все те, кто «вовлечен в раскрутку и поддержку русофобской кампании» и поддержку Киева в США. Об этом сообщает МИД РФ.

«В ответ на постоянно вводимые Администрацией Дж. Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США», — говорится в сообщении.

Полный «стоп-лист» с именами тех, кто попал под ограничения, опубликован на сайте МИД России.