МИД России запретил въезд актеру Джиму Керри, внуку Бандеры и писательнице Маргарет Этвуд

Министерство иностранных дел России опубликовало список из ста граждан Канады, против которых введены персональные санкции и которым запрещен въезд в Россию.

В частности, рестрикции затронули актера Джима Керри, внука лидера украинских националистов времен Второй мировой войны — журналиста Стефана Бандеру и писательницу Маргарет Этвуд, автора знаменитого романа «Рассказ служанки».

В заявлении российского МИД утверждается, что ограничения представляют собой ответ на санкционную политику «русофобских» канадских властей, а попавшие в список лица «непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса».

В стоп-лист также включены канадские политики (в том числе бывшие послы Канады на Украине, члены совета директоров Канадско-украинского фoнда Роман Ващук и Эндрю Робинсон), бизнесмены (например, генеральный директор компании Volatus Aerospace Глен Линч), чиновники (в частности, начальник Управления безопасности связи Канады Каролин Ксавье), активисты (в том числе организатор проекта «Ангелы-хранители Украины» Лиза Шимко), журналисты (например, корреспондент телеканала CBC Кристофер Браун), ученые и блогеры.

Всего власти запретили въезд на территорию России 1005 гражданам Канады. В свою очередь канадское руководство после начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал российский лидер Владимир Путин, неоднократно вводило ограничения против граждан РФ.

Ранее сегодня Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал введение санкций против еще 23 российских граждан из числа «сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и тюремных служащих, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции». По его оценке, канадские рестрикции затронули более 1,4 тыс. физических и юридических лиц из России.