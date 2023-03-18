news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 18 марта 2023 17:44

Habertürk: Зерновая сделка продлена на 120 дней

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Зерновая сделка продлена на 120 дней, сообщает ТАСС, ссылаясь на канал Habertürk. Власти Турции пока не подтвердили эту информацию.

Сегодня турецкий Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении сделки по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов, но не указал продолжительность нового этапа.

Однако ранее, как напомнили в издании, глава Минобороны Турции Хулуси Акар рассказывал о переговорах с Россией и Украиной о продлении инициативы на 120 дней.

14 марта в МИД России и Кремле сообщили, что сделка продлена на 60 дней, а не 120. По мнению пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, даже это стало жестом доброй воли от Москвы, так как другие стороны не соблюдали условия и чинили препятствия для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений для нуждающихся стран.

#Сельское хозяйство #зерно #Турция
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное