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Habertürk: Зерновая сделка продлена на 120 дней
Зерновая сделка продлена на 120 дней, сообщает ТАСС, ссылаясь на канал Habertürk. Власти Турции пока не подтвердили эту информацию.
Сегодня турецкий Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении сделки по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов, но не указал продолжительность нового этапа.
Однако ранее, как напомнили в издании, глава Минобороны Турции Хулуси Акар рассказывал о переговорах с Россией и Украиной о продлении инициативы на 120 дней.
14 марта в МИД России и Кремле сообщили, что сделка продлена на 60 дней, а не 120. По мнению пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, даже это стало жестом доброй воли от Москвы, так как другие стороны не соблюдали условия и чинили препятствия для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений для нуждающихся стран.
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