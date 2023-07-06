МИД РФ заявил о применении поставляемого Киеву оружия на протестах во Франции

Оружие, которое западные страны активно поставляют Киеву, применяется протестующими во Франции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, не приведя, впрочем, никаких доказательств.

«То самое оружие, которое поставляет Запад, НАТО и Франция, те самые деньги, которые они вливают в поддержку <...> [Украины], как бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их собственному народу», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Массовые протесты во Франции, превратившиеся затем в беспорядки, продолжаются с 27 июня. Причиной послужила гибель подростка арабского происхождения, которого застрелил полицейский. 17-летний юноша двигался на высокой скорости по автобусной полосе и не реагировал на призывы полиции. После этого один из сотрудников применил против него табельное оружие. Число задержанных в ходе беспорядков приближается к тысяче, большую часть из них составляют подростки. Пострадали уже более 200 полицейских. 2 июля протесты начались и в Швейцарии.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза распространения оружия, которое Запад передает Киеву, вполне реальна.