Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вполне реальной угрозу распространения оружия, которое Запад поставляет Украине. Он согласился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в том, что предназначенное для Киева вооружение уже можно заметить в других странах, в частсности – у границ Израиля.

«Мы ранее говорили о такой опасности, о том, что поставляемые западные вооружения на Украину уже продаются разными преступными группировками в Европе. И чем больше такого оружия поставляется на Украину - туда, где не могут ни нормальный учет обеспечить, ни сохранность, ни безопасность - все это чревато большими угрозами для региональной и в более широком контексте мировой безопасности», – цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Ранее Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post выразил обеспокоенность тем, что Израиль находится «в особом положении, отличающемсяссот положения Польши, Германии, Франции или любой из западных стран, которые помогают Украине» из-за близких с Россией военных границ.

«У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана и быть использованы против нас», – подчеркнул глава израильского правительства.

Президент России Владимир Путин уже заявлял, что у Вооруженных сил Украины практически не осталось своего собственного вооружения и они используют только то, что им поставляют другие страны.