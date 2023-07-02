Вслед за Францией протесты начались в Швейцарии

Во время ночных беспорядков в швейцарском городе Лозанна задержаны семь человек, шестеро из них несовершеннолетние, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участников беспорядков вдохновила на это ситуация в соседней Франции. Призывы выйти на улицы распространялись в соцсетях. Протестующие атаковали магазины, напали на прибывших полицейских. По словам очевидцев, в беспорядках участвовали больше 100 человек.

«Задержаны три девочки португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также мальчики грузинского и сербского происхождения, а также швейцарцы, им от 15 до 17 лет. Единственный совершеннолетний задержанный — 24-летний швейцарец», – указано в сообщении.