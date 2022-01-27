В МИД России заявили, что не допускают даже мысли о возможной войне с Украиной



Российская сторона считает неприемлемой саму мысль о возможности войны с Украиной. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, сообщает «Интерфакс».

«Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», — сказал дипломат.

Представитель МИД также отметил сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, сославшись на доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В Министерстве иностранных дел ранее неоднократно заявляли, что утверждения Запада о «российской агрессии» беспочвенны и Россия не собирается никому угрожать.

Президент РФ Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции в конце 2021 года сказал, что информация о планах России ввести свои войска на территорию Украины поступала еще в 2020 году, но этого до сих пор не произошло.

Ранее сегодня министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия вместе с союзниками из Европейского Союза и Североатлантического альянса работает по «спектру» возможных санкций против России, которые могут коснуться и трубопровода «Северный поток-2» в случае ее «агрессивных действий» в сторону Украины.