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МИД РФ: Новый пакет санкций Японии стал еще одним шагом к разрушению отношений
24-й «пакет» нелегитимных санкций против России, принятый 21 июня Правительством Японии, стал очередным шагом к полному разрушению отношений двух стран. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
Отмечается, что в ходе встречи директора Третьего Департамента Азии Людмилы Воробьевой и директора Департамента Европы МИД Японии японскому дипломату были изложены принципиальные оценки сегодняшнего состояния связей между Москвой и Токио, «деградировавших вследствие недальновидной враждебной политики администрации Фумио Кисиды до беспрецедентно низкого уровня».
«Отметили отсутствие признаков изменений в антироссийском курсе Токио», — сказано в сообщении российского МИД.
Также во внешнеполитическом ведомстве японскую сторону предупредили, что в такой ситуации Москва продолжит «реагировать максимально жесткими и чувствительными для Токио контрмерами».
Японскому представителю было передано содержание инициативы Президента РФ Владимира Путина по созданию в Евразии новой архитектуры безопасности.
На встрече с руководством МИД 14 июня российский лидер изложил видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии.
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