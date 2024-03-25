МИД РФ направил США демарш из-за изменения границ континентального шельфа

Карта: Государственный департамент США

Министерство иностранных дел России направило Соединенным Штатам демарш из-за изменения Вашингтоном границ своего континентального шельфа. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

США 19 декабря 2023 года в одностороннем порядке утвердили внешние границы за пределами 200 морских миль от исходных линий. Общая площадь дополнительных участков шельфа в семи районах Мирового океана, на которые претендуют Штаты, составляет около 1 млн кв. километров.

В связи с этим в МИД напомнили, что с 18 по 29 марта в столице Ямайки Кингстоне проходит сессия совета Международного органа по морскому дну, который призван регулировать деятельность государств на глубоководных участках морского дна, не подпадающих под действие национальной юрисдикции.

«Односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам. <...> Ранее американской стороне был направлен соответствующий демарш по двусторонней линии», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Агентство Bloomberg писало, что за счет расширения континентального шельфа в Арктике и Беринговом море США хотят получить доступ к минералам, необходимым для производства аккумуляторов для электромобилей. На соответствующие участки морского дна при этом также претендуют Россия и Канада.

До этого, как сообщал «Татар-информ», Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности границу континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане.