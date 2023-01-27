Путин и Совбез обсудили границу континентального шельфа России в Ледовитом океане

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. В начале встречи он предложил им обсудить вопрос, связанный с границей российского континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.

«Сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Также с докладом по одному из актуальных вопросов на заседание была приглашена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.