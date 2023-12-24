США заявили о расширении принадлежащего им континентального шельфа в Арктике

Соединенные Штаты расширили свои притязания на континентальный шельф в Арктике. Таким образом Вашингтон пытается закрепить свои права на потенциально богатое ресурсами морское дно, пишет Bloomberg.

Так называемый расширенный континентальный шельф охватывает около 1 млн «квадратов» территории преимущественно в Арктике и Беринговом море — в районе возрастающей стратегической важности, на который также претендуют Канада и Россия.

«Долгожданное объявление, опубликованное ранее на этой неделе, отображает внешние границы континентального шельфа США, сухопутной территории страны под водой. Согласно международному праву, страны имеют экономические права на природные ресурсы на морском дне и под ним, исходя из границ их континентальных шельфов», — утверждается в статье.

В Госдепартаменте при этом заявили, что расширение «связано с географией, а не с ресурсами» и что Штаты, как и все другие страны, «внутренне заинтересованы в том, чтобы знать и заявлять другим о масштабах своего расширенного континентального шельфа и, следовательно, о том, где они вправе осуществлять суверенные права».

В статье отмечается, что Вашингтон хочет за счет расширения шельфа получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей.