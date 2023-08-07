В МИД РФ назвали одно условие для урегулирования украинского конфликта

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Урегулирование конфликта на Украине возможно только при условии, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги обсуждения украинского вопроса в Джидде, которое проходило без участия России.

«Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины — ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус», — говорится в комментарии дипломата на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула также, что Запад должен перестать «накачивать Киев» оружием.

Ранее участники переговоров в Джидде представили новый план по урегулированию конфликта на Украине. Всего к обсуждению присоденились 30 государств, в том числе Великобритания, Польша, ЮАР, США и другие. Сообщалось, что обсуждать урегулирование на Украине без российских партнеров отказалась Мексика.