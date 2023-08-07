Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В МИД РФ назвали одно условие для урегулирования украинского конфликта
Урегулирование конфликта на Украине возможно только при условии, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги обсуждения украинского вопроса в Джидде, которое проходило без участия России.
«Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины — ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус», — говорится в комментарии дипломата на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула также, что Запад должен перестать «накачивать Киев» оружием.
Ранее участники переговоров в Джидде представили новый план по урегулированию конфликта на Украине. Всего к обсуждению присоденились 30 государств, в том числе Великобритания, Польша, ЮАР, США и другие. Сообщалось, что обсуждать урегулирование на Украине без российских партнеров отказалась Мексика.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»