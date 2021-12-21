МИД России допускает размещение ядерного оружия на территории Беларуси

Россия может разместить ядерное оружие на территории Беларуси только в том случае, если США с союзниками в НАТО откажутся обсуждать предложения по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с РИА Новости.

Представитель министерства отметил, что будут рассматриваться все возможные варианты ответных действий и очень многое зависит от реакции западных стран.

«Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО», — сказал Руденко.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность Минска разместить у себя российское ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, расценил слова Лукашенко как предупреждение Западу.

17 декабря был опубликован двусторонний проект соглашения о гарантиях безопасности, который Россия передала США.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова начать обсуждение этого вопроса с Вашингтоном в самое ближайшее время.

Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Паски отметила, что американская сторона не будет обсуждать эту тему с Россией без проведения предварительных консультаций со своими европейскими союзниками в НАТО.