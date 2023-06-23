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Политика 23 июня 2023 15:40

Россия ответила на новые санкции Евросоюза

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В ответ на новый, 11-й пакет антироссийских санкций Европейского Союза Министерство иностранных дел РФ существенно расширило список представителей евроинститутов и стран — членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России.

«Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи <...> режиму в Киеве <...>, представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами», — сказано в официальном заявлении ведомства.

В МИД также отметили, что новые ограничения затрагивают и парламентариев европейских стран, «продвигающих конфронтационную повестку с Россией».

Ранее Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских ограничений, который вступил в силу сегодня. Под санкции попал уроженец Казани генерал-полковник Александр Лапин. Также в «черный список» ЕС внесли вице-премьера Татарстана Лейлу Фазлееву, министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова и несколько крупных татарстанских компаний.

#мид рф #антироссийские санкции #евросоюз #политика
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