МИД: Повестки дня России и США перед встречей Путина и Байдена не совпадают

Повестки дня России и Соединенных Штатов перед встречей лидеров двух государств не совпадают, но Москва готова реагировать на любые постановки вопросов Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

«Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны, — ответил на соответствующий вопрос Рябков. — К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже».

Планируется, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Это будет первый российско-американский саммит на высшем уровне с июля 2018 года — тогда Президент России встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американский Президент Джо Байден рассказал, что на встрече с российским коллегой планирует поднять тему прав человека.

В Кремле отметили, что подписание документов по итогам саммита президентов пока не планируется. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предложил не предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям по результатам встречи.