Кремль: Подписание документов по итогам встречи Путина и Байдена пока не планируется

Подписание документов по итогам встречи президентов России и США пока не планируется. Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая на соответствующий вопрос.

«Нет, пока об этом речь не заходила. Пока не планируется», — рассказал Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Пресс-секретарь российского президента отметил, что четкой договоренности по месту проведения саммита пока нет.

Также Песков предложил не предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям по результатам встречи. По его словам, важно то, что лидеры двух стран получат возможность обменяться мнениями и сопоставить свои позиции по вопросам, которые представляют интерес для двух стран и всего мира.

«Конечно, ожидать того, что в ходе одной первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия, вряд ли приходится. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Президента.