МИД после слов о переговорах напомнил Ватикану высказывание Папы о бурятах и чеченцах

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на предложение государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина организовать там площадку для переговоров по Украине вспомнила о словах Папы Римского Франциска, сказанных в адрес чеченцев и бурятов.

«Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил», — написала российский дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня Паролин предложил провести в Ватикане встречу сторон для диалога по конфликту на Украине. «Мы искали возможности предложить встречу сторон и в то же время сохранить равновесие», — процитировало слова кардинала издание Vatican News.

Еще в конце ноября Папа Римский Франциск в интервью американскому христианскому журналу America назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» из тех, кто принимает участие в специальной военной операции на Украине. По его мнению, это связано с тем, что они воспитаны вне русской традиции.

На высказывание понтифика резко отреагировали руководитель Буддийской традиционной сангхи России — XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.