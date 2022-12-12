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Политика
12 декабря 2022  19:16

МИД после слов о переговорах напомнил Ватикану высказывание Папы о бурятах и чеченцах

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МИД после слов о переговорах напомнил Ватикану высказывание Папы о бурятах и чеченцах

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на предложение государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина организовать там площадку для переговоров по Украине вспомнила о словах Папы Римского Франциска, сказанных в адрес чеченцев и бурятов. 

«Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил», — написала российский дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня Паролин предложил провести в Ватикане встречу сторон для диалога по конфликту на Украине. «Мы искали возможности предложить встречу сторон и в то же время сохранить равновесие», — процитировало слова кардинала издание Vatican News.

Еще в конце ноября Папа Римский Франциск в интервью американскому христианскому журналу America назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» из тех, кто принимает участие в специальной военной операции на Украине. По его мнению, это связано с тем, что они воспитаны вне русской традиции.

На высказывание понтифика резко отреагировали руководитель Буддийской традиционной сангхи России — XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

#Папа Римский #спецоперация на Украине #мария захарова
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