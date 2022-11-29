Глава буддистов России прокомментировал слова Папы Римского о бурятах на Украине

Глава Буддийской традиционной сангхи России — XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев отреагировал на слова Папы Римского Франциска о «жестокости» бурят, принимающих участие в специальной военной операции России на Украине.

«Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами», — написал в своем Telegram-канале Аюшев. Таким образом, он счел высказывание понтифика не вполне добровольным, но не стал конкретизировать это предположение.

«Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам», — заметил также XXIV Пандито Хамбо-лама, противопоставив повседневный опыт бурят и европейцев (Папа Римский Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, — аргентинец итальянского происхождения — прим. Т-и).

«Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родины от фашизма, как наши деды и прадеды», — заключил глава российских буддистов, связав конфликт на Украине с Великой Отечественной войной.

Ранее Папа Римский в интервью американскому христианскому журналу America назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» из тех, кто принимает участие в специальной военной операции на Украине. По его мнению, это связано с тем, что они воспитаны вне русской традиции.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала слова главы католической церкви «извращением, не знаю, какого уровня». Раскритиковал слова понтифика и глава Бурятии Алексей Цыденов.