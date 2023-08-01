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Лукашенко опроверг выдвижение ЧВК «Вагнер» в сторону Польши
Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг заявления западных политиков, что бойцы частной военной группы «Вагнер» двинулись в сторону Польши. По его словам, никаких планов занять Сувалкский коридор у властей республики нет.
«Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно», – приводит БелТА слова Лукашенко.
Комментируя заявления о ЧВК, он подчеркнул, что будет перемещать свои воинские подразделения так, как посчитает нужным, выстраивая оборону по плану. При этом он добавил, что в этой работе военные исходят, в том числе, из опыта «вагнеровцев».
Напомним, на прошлой неделе польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что бойцы «Вагнера» двинулись в сторону Польши, назвав это шагом к «дальнейшему гибридному нападению. Сам Лукашенко ранее говорил, что его начинают «напрягать» «вагнеровцы», которые «просятся на экскурсию» в Варшаву. По его словам, бойцы хотят расквитаться за бои под Артемовском (Бахмутом), так как «знают, откуда шла военная техника».
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