МИД отверг возможность передачи Россией контроля над Запорожской АЭС

Россия не собирается передавать кому-либо контроль над Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи», — заметила дипломат.

По словам Захаровой, станция находится на территории России (после присоединения Запорожской области к РФ — прим. Т-и) и полностью управляется представителями российской стороны.

«Исходим из того, что только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС», — добавила представитель МИД.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассказал, что решение по зоне безопасности вокруг ЗАЭС можно принять до конца этого года, так как и Россия, и Украина уже определились по некоторым основополагающим принципам будущего документа.

Глава МАГАТЭ пояснил, что главной целью соглашения станет предотвращение «ядерного инцидента» без создания преимуществ с военной точки зрения для обеих сторон. При этом власти Украины настаивают на выводе российских войск с территории станции, уточнил он.