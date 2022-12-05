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Политика
5 декабря 2022  22:54

МИД отверг возможность передачи Россией контроля над Запорожской АЭС

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Россия не собирается передавать кому-либо контроль над Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи», — заметила дипломат.

По словам Захаровой, станция находится на территории России (после присоединения Запорожской области к РФ — прим. Т-и) и полностью управляется представителями российской стороны.

«Исходим из того, что только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС», — добавила представитель МИД.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассказал, что решение по зоне безопасности вокруг ЗАЭС можно принять до конца этого года, так как и Россия, и Украина уже определились по некоторым основополагающим принципам будущего документа.

Глава МАГАТЭ пояснил, что главной целью соглашения станет предотвращение «ядерного инцидента» без создания преимуществ с военной точки зрения для обеих сторон. При этом власти Украины настаивают на выводе российских войск с территории станции, уточнил он.

Стороны конфликта на Украине неоднократно возлагали друг на друга ответственность за артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Так, в недавних обстрелах Министерство обороны РФ и Росатом обвиняли украинских военных.
#спецоперация на Украине #аэс
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