Гросси: Для соглашения Киев требует вывести российские войска с ЗАЭС

Киев требует вывести российские войска с территории Запорожской АЭС. Это станет одним из пунктов для общего соглашения, заявил в интервью la Repubblica гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Вывод вооружений со станции — это то, чего требуют украинцы, что с их точки зрения понятно. И это все равно будет частью общего соглашения», — приводит его слова РИА Новости.

Гросси заметил, что решение по зоне безопасности вокруг ЗАЭС можно принять до конца этого года, так как и Россия, и Украина уже определились по некоторым основополагающим принципам будущего документа: не вести обстрелы станции и не стрелять с ее территории, а также признать МАГАТЭ единственным посредником для поиска решений по этой ситуации.

В заключение глава Международного агентства по атомной энергии заявил, что главной целью соглашения станет предотвращение «ядерного инцидента» без создания преимуществ с военной точки зрения для обеих сторон.