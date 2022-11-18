МИД Нидерландов вызвал посла России из-за реакции на вердикт суда по делу MH17

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России Александра Шульгина в связи с реакцией Москвы на решение суда Гааги по делу о гибели в 2014 году малайзийского Boeing 777 MH17 над Донбассом. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на нидерландское агентство ANP.

Газета De Telegraaf замечает, что министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра назвал реакцию российской стороны на судебный вердикт «совершенно неуместной».

«Важно, чтобы мы, Нидерланды, отметили, что <…> являемся страной, в которой применяется trias politica („разделение властей“ по латыни — прим. Т-и), суд независим и это [был] очень тщательный процесс», — подчеркнул дипломат.

Авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек. В 2018 году Совместная следственная группа объявила, что ЗРК «Бук», сбивший лайнер, принадлежал Вооруженным силам РФ.

Накануне суд в Гааге признал, что рейс МН17 был сбит из ЗРК «Бук», находившегося на поле под поселком Первомайский, которое контролировали сторонники Донецкой народной республики. Граждане России Игорь Гиркин (более известный под псевдонимом Игорь Стрелков) и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко заочно приговорены к пожизненному заключению. Россиянин Олег Пулатов оправдан.

В свою очередь Министерство иностранных дел РФ заявило, что итог разбирательства по делу об авиакатастрофе МН17 был политически навязан нидерландскими политиками, прокуратурой и СМИ.