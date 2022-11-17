МИД России заявил, что решение по МН17 было политическим заказом

Итог разбирательства по делу об авиакатастрофе МН17 был политически навязан нидерландскими политиками, прокуратурой и СМИ. В его основе лежал политический заказ на подкрепление версии, продвигаемой следственной группой. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Напомним, что трое из четырех обвиняемых — два гражданина России и один — Украины — были признаны виновными и заочно приговорены к пожизненному заключению.

«Несмотря на то что наша страна не является стороной данного процесса, голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе. Суду же была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами. Как мы видим, голландская Фемида справилась со своим заданием», — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отметили, что суд находился под беспрецедентным давлением со стороны политиков, прокуратуры и СМИ, которые буквально навязали ему свою версию событий. Кроме того, Нидерланды не могли допустить, чтобы оправдательный приговор нарушил их аргументы, высказанные на различных международных площадках.

Вынося приговор, судьи проигнорировали то, что выводы прокуратуры основывались на показаниях анонимных свидетелей и данных от заинтересованной стороны — СБУ. Кроме того, до сих пор нет убедительных доказательств, что ЗРК «Бук», из которого произведен выстрел, принадлежит России, не найдено место пуска ракеты. «Для анализа выбирались лишь те материалы, которые были призваны подтвердить навязываемую Гаагой версию. При этом не были приняты во внимание рассекреченные Минобороны России документы, свидетельствующие о передаче на Украину ракеты, серийный номер которой совпадает с найденным на обломках на месте крушения», — добавили в ведомстве.

Помимо этого, не было учтено множество других фактов, которые могли бы пролить свет на произошедшее. Это наводит на выводы о том, что обвинителям России есть что скрывать. «Вызывает искреннее удивление, что этот вопрос нисколько не озаботил судей», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что один из обвиняемых — россиянин Олег Пулатов — был оправдан только потому, что его интересы представляли адвокаты. У остальных же не было защитников, поэтому они и были осуждены.