Гаагский суд считает, что рейс MH17 был сбит с поля под Первомайским

Суд в Гааге полагает, что рейс МН17 был сбит из ЗРК «Бук», находившегося на поле под поселком Первомайский. Такими выводами на слушаниях поделился судья Хендрик Стейнхёйс, сообщает ТАСС.

Напомним, что трагедия произошла в июле 2014 года. В результате погибли все 298 человек, находившихся на борту.

«Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК „Бук“ с поля под поселком Первомайский. При этом погибли все находившиеся на борту 298 человек», — заявил судья.

По делу проходят четверо обвиняемых — граждане РФ Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Обвинение рассчитывает на пожизненное заключение для них.

Авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек. В 2018 году Совместная следственная группа объявила, что ЗРК «Бук», сбивший лайнер, принадлежал Вооруженным силам РФ. В марте 2020-го в Нидерландах начались слушания по делу о крушении пассажирского самолета.