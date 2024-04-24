МИД КНДР: Администрация Байдена пьет кровавое вино, получая прибыль с украинского кризиса

Американские власти пользуются российско-украинским конфликтом, чтобы удовлетворить интересы своих военных монополий и подчинить себе администрацию Президента Владимира Зеленского для осуществления стратегии сдерживания России. Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, передает РИА Новости.

Также он обратил внимание на оценку экспертов, говорящей, что именно Штаты извлекают максимальную выгоду из ситуации на Украине, а администрация нынешнего американского Президента Джо Байдена пьет «кровавое вино», получая огромные прибыли.

«Хотя США стараются продлить остаток жизни властей Зеленского „переливанием крови“, но это отнюдь не может изменить судьбу приспешников, которые находятся в предсмертной агонии», — заявил Им Чхон Иль.

Напомним, в субботу Палата представителей американского Конгресса большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 млрд долларов в качестве помощи Украине.

Ранее инициативу Вашингтона прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что, получив помощь от США, Украина лишь еще больше погрязнет в долгах, выгоду от этого получат только сами Штаты. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко высказался, подчеркнув, что в основном выделенные средства пойдут на развитие американского ВПК, а Палата представителей США сделала выбор в пользу продолжения гражданской войны на Украине и максимального увеличения ее жертв.