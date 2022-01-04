МИД Китая заявил о недостаточности продления Россией и США договора СНВ-3

С точки зрения Китая продление российско-американского договора СНВ-3 является важным, но недостаточным шагом. Об этом заявил на брифинге директор Департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел КНР Фу Цун, передает РИА Новости.

«Во-первых, хотел бы сказать, что Китай приветствует продление СНВ-3, что стало крайне важным шагом, которому США при администрации Дональда Трампа противились. Во-вторых, мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более чем 90% существующего на Земле ядерного оружия», — подчеркнул дипломат.

По словам Фу Цуна, международный консенсус по-прежнему заключается в том, что две ядерные сверхдержавы должны продолжить сокращать арсеналы свои необратимым и юридически обязывающим способом. Если они уменьшатся до уровня КНР, китайская сторона будет рада присоединиться к переговорам, уточнил он.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Россия и Соединенные Штаты обязались сократить стратегические ядерные силы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Предыдущий Президент США Дональд Трамп настаивал, что для продления соглашения необходимо присоединение к нему Китая.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции Си Цзиньпин, Владимир Путин, Борис Джонсон, Джо Байден и Эмманюэль Макрон выступили с совместной декларацией о недопущении ядерной войны и снижении ее рисков.