«Ядерная пятерка» выступила с заявлением о недопущении войны и снижении ее рисков

Лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с совместным заявлением, касающимся недопущения войны между странами, владеющими ядерным оружием. Документ был опубликован пресс-службой Кремля.

«Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков», — отмечается в тексте.

Лидеры стран «ядерной пятерки» подчеркнули, что в подобной войне не может быть победителей и побежденных и она никогда не должна быть развязана. В связи с этим необходимо предотвратить распространение ядерного оружия в мире.