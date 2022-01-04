Китай призвал США не делать выводы о его ядерном арсенале по спутниковым снимкам

Соединенным Штатам не следует оценивать ядерный арсенал Китая на основе анализа спутниковых снимков. Об этом заявил на брифинге директор Департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел КНР Фу Цун, передает РИА Новости.

Китайский дипломат отреагировал на сообщения американских изданий, согласно которым Китай сооружает как минимум три площадки для размещения межконтинентальных баллистических ракет.

«Что касается шахт, то я тоже читал сообщения об этом, но это противоречивые сообщения, кто-то говорит, что это шахты для ракет, кто-то — что это ветряные генераторы», — заметил Фу Цун, уточнив, что у него нет полномочий подтверждать ту или иную информацию, появившуюся в медиа.

«Но что я могу сказать, так это то, что это несерьезное дело — пытаться вычислить размер ядерных сил Китая, основываясь на этих снимках», — подчеркнул вместе с тем представитель МИД КНР.

Ранее газета Washington Post написала о сооружении 119 пусковых шахт возле города Юймэнь в провинции Ганьсу, The New York Times — о 110 пусковых шахтах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а Washington Times — о еще одной площадке на западе Китая, рассчитанной более чем на 100 новых ракет «Дунфэн-41». Публикации основывались на анализе экспертами спутниковых снимков и оценках американских чиновников.

Газета «Жэньминь жибао», официальное печатное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая, ответила на эти сообщения заявлением, что американские специалисты приняли фундаменты для ветряных генераторов за шахты для баллистических ракет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции Си Цзиньпин, Владимир Путин, Борис Джонсон, Джо Байден и Эмманюэль Макрон выступили с совместной декларацией о недопущении ядерной войны и снижении ее рисков.