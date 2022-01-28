МИД Германии: Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке альянса

В повестке НАТО не стоит пункт о вступлении Украины в альянс. Это общеизвестный факт, о котором знает и Россия, подчеркнула в интервью медиагруппе Funke министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«О том, что в настоящее время это (вступление Украины в НАТО) не стоит на повестке, знает каждый, в том числе и Россия», — подчеркнула глава ведомства.

Бербок заявила, что сейчас не ожидается «никакого расширения НАТО на восток». «Поэтому в Москве я долго обсуждала с российским министром иностранных дел (Сергеем Лавровым) то, о чем мы, собственно, спорим», — заметила она.

26 января США передали России письменный ответ по гарантиям безопасности. Однако, как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, в документе отсутствует ответ на главный вопрос — об отказе от расширения НАТО на восток.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Президент РФ Владимир Путин лично ознакомится с содержанием документа.