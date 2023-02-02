МИД Франции заявил, что Париж и партнеры по НАТО не воюют с Россией

Министерство иностранных дел Франции заявило, что ни Париж, ни партнеры по НАТО не воюют с Россией. Таким образом французское внешнеполитическое ведомство отреагировало на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает РИА Новости.

«Как мы очень четко повторили, мы не воюем с Россией. Партнеры по НАТО не воюют с Россией. Наблюдается эскалация только со стороны России», — подчеркнул на брифинге представитель французского МИД, комментируя реплику Захаровой.

Накануне Мария Захарова сказала, что высказывания о возможности поставок боевых самолетов Украине повышают «неуемный аппетит» украинского лидера Владимира Зеленского. Она также назвала абсурдной логику Президента Франции Эмманюэля Макрона, который уверен, что поставка истребителей не приведет к эскалации конфликта.

Ранее Макрон не исключил поставку боевых самолетов на Украину, но только «при соблюдении трех критериев», о чем сообщал «Татар-информ».