МИД Финляндии исключил возможность размещения ядерного оружия после присоединения к НАТО

Финляндия не станет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО. Об этом заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто на конференции «Народ и оборона» в шведском городе Селене, сообщает телерадиокомпания Yle.

«Финляндия не выдвигала никаких предварительных условий при подаче заявки на членство в НАТО, поскольку не хотела сужать сферу своей деятельности. Но ясно, что ядерного оружия не будет на финской земле даже после того, как присоединение будет завершено», — подчеркнул дипломат.

Хаависто также добавил, что Финляндия намерена вступить в Североатлантический альянс в одно время со Швецией. В связи с этим он напомнил, что обе страны образуют единую оборонную структуру.

В свою очередь Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на той же конференции заметил, что его страна тоже не выдвигала никаких условий для членства в НАТО, но он не считает вероятным размещение ядерного оружия на ее территории.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года — после начала специальной военной операции России на Украине. Этот процесс требует ратификации всеми 30 странами — членами альянса, но Венгрия и Турция пока не сделали этого. Спикеры парламентов Швеции и Финляндии должны обсудить вступление в НАТО с представителями Турции уже в январе.