Глава МИД Финляндии назвал ядерную риторику России причиной стремления в НАТО

«Ядерная риторика» России стала ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в интервью японскому агентству Kyodo.

«Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России», — подчеркнул дипломат, уточнив, что с инициированной РФ активизацией конфликта на Украине ситуация с безопасностью в Европе поменялась.

По словам Хаависто, «ядерные угрозы Москвы» заставили Хельсинки задуматься, как реагировать и откуда можно получить помощь в случае необходимости. После этого и было принято решение присоединиться к НАТО.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Этот процесс требует ратификации всеми 30 странами — членами альянса, но Венгрия и Турция пока не сделали этого.

Глава МИД Финляндии в связи с этим заметил, что Венгрия уже выразила намерение ратифицировать вступление двух скандинавских стран в начале февраля. Он также выразил надежду, «что в течение весны всё будет улажено», включая и получение одобрения со стороны Турции.