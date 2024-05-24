Международный суд ООН потребовал от Израиля остановить операцию в Рафахе

Международный суд ООН в Гааге потребовал от Израиля незамедлительно прекратить свою операцию в Рафахе на юге сектора Газа. Оглашение решения, которое поддержали 13 из 15 судей, транслировалось на сайте суда.

«<...> в соответствии с обязательствами по Конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить наступление и любые другие действия в мухафазе Рафах, которые могут создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к их полному или частичному физическому уничтожению», — заявил председатель суда Наваф Салам.

Суд квалифицировал гуманитарную ситуацию в Рафахе как «катастрофическую», сочтя эвакуацию гражданских лиц и другие меры, предпринятые израильской стороной для облегчения страданий палестинцев, недостаточными.

Кроме того, международный суд потребовал от Израиля предоставить беспрепятственный доступ в сектор Газа следственной комиссии или другой структуры, уполномоченной ООН для расследования обвинений в геноциде, открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом для поставок гуманитарной помощи и в течение месяца отчитаться перед судом об исполнении вердикта.

Вместе с тем суд выразил крайнюю обеспокоенность судьбой израильских заложников, захваченных радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября прошлого года, и напомнил, что они должны быть освобождены без всяких условий.

Израиль начал операцию в Рафахе 6 мая, а 10 мая Южно-Африканская Республика в связи с этим призвала международный суд принять дополнительные чрезвычайные меры. При этом агентство Associated Press констатирует, что хотя Международный суд ООН и обладает полномочиями по вынесению постановлений о прекращении огня и иных мерах, у него нет аппарата, который мог бы проконтролировать исполнение его вердиктов.