Прокурор МУС потребовал арестовать Нетаньяху и Галанта за военные преступления

Прокурор МУС Карим Хан требует дать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. С этими заявлениями он обратился в палату предварительного производства, пишет ТАСС.

В документе он утверждает, что прокуроры собрали доказательства, на основании которых можно полагать, что названные израильские политики несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные при израильско-палестинском конфликте с 8 октября 2023-го.

Так, их обвиняют в умышленном убийстве, организации умышленных атак на гражданское население, жестокое обращение и морение голодом в качестве способа ведения войны.

По словам прокурора, военные преступления, о которых он говорит, были совершены также в контексте немеждународного вооруженного конфликта между Израилем и движением ХАМАС (вместе с другими палестинскими вооруженными группировками), протекавшего параллельно.

Он добавил, что эти преступления совершены в рамках широкомасштабных и систематических атак на палестинцев в соответствии с госполитикой. Причем такие опасные деяния, по оценке прокурора МУС, совершаются по сей день.