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Прокурор МУС потребовал арестовать Нетаньяху и Галанта за военные преступления
Прокурор МУС Карим Хан требует дать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. С этими заявлениями он обратился в палату предварительного производства, пишет ТАСС.
В документе он утверждает, что прокуроры собрали доказательства, на основании которых можно полагать, что названные израильские политики несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные при израильско-палестинском конфликте с 8 октября 2023-го.
Так, их обвиняют в умышленном убийстве, организации умышленных атак на гражданское население, жестокое обращение и морение голодом в качестве способа ведения войны.
По словам прокурора, военные преступления, о которых он говорит, были совершены также в контексте немеждународного вооруженного конфликта между Израилем и движением ХАМАС (вместе с другими палестинскими вооруженными группировками), протекавшего параллельно.
Он добавил, что эти преступления совершены в рамках широкомасштабных и систематических атак на палестинцев в соответствии с госполитикой. Причем такие опасные деяния, по оценке прокурора МУС, совершаются по сей день.
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