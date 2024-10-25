Международный пассажиропоток в аэропорту Казани увеличился на 16%

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За первые девять месяцев текущего, 2024 года международный пассажиропоток в аэропорту Каазни вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го при одновременном увеличении количества рейсов на 8%. Об этом в День таможенника сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Через таможенный пост в воздушной гавани с начала года проследовали 591 476 прилетевших пассажиров по сравнению с 521 323 в прошлом году. За это же время вылетели 590 522 пассажира по сравнению с 494 780 в минувшем. Таким образом, всего пассажиропоток составил 1 181 998 человек, тогда как за десять месяцев 2023 года — 1 016 103.

В аэропорт имени Габдуллы Тукая прибыли 3478 рейсов по сравнению с 3233 в прошлом году, а убыли — 3487 по сравнению с 3225. В общей сложности число рейсов достигло 6965, а в прошлом году за аналогичный период их было 6458.

С открытием 28 сентября 2024 года регулярного авиасообщения с Шанхаем пассажиропоток значительно увеличился. К саммиту БРИКС были построены перроны для приема широкофюзеляжных самолетов. На следующий год намечено строительство терминала 3, добавили в таможне.