Международный центр в Гааге не станет расследовать теракты на «Северных потоках»

Готовящийся к открытию «Международный центр преследования за преступление агрессии против Украины» не станет расследовать дело о подрыве газопроводов «Северный поток». Новая инстанция возьмет на себя лишь военные преступления высших лиц, стран. Об этом со ссылкой на представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда сообщает РИА Новости.

«Нет. Преступления агрессии касаются военных преступлений, совершенных высшими политическими и военными руководителями, страной... Как мы неоднократно говорили, что касается трубопроводов, то расследование должны вести национальные власти», — ответил он на вопросы журналистов.

Напомним, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре прошлого года. Президент России Владимир Путин заявил, что на газопроводах произошел теракт.

Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш позднее заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США во время учений BALTOPS 22 в июне 2022 года. В сентябре трубопроводы якобы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя. В Белом доме эту информацию назвали «совершенной ложью и полной фикцией», а в Норвегии — «чушью». Еврокомиссия назвала итоги расследования спекуляцией.