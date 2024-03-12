Международный аэропорт «Казань» потратит 25 млн рублей на ремонт в бизнес-зале

Эскиз: Институт дизайна и пространственных искусств КФУ, источник: zakupki.gov.ru

Международный аэропорт «Казань» потратит 25 млн рублей на ремонт, а также на замену мебели и оборудования в бизнес-зале на первом и втором этажах второго терминала. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Воздушная гавань ищет подрядчика, который обновит пространство по уже готовому дизайн-проекту. Его авторами выступили специалисты Института дизайна и пространственных искусств КФУ.

Эскиз: Институт дизайна и пространственных искусств КФУ, источник: zakupki.gov.ru

Согласно дизайн-проекту, на первом этаже появится ресепшен с зоной ожидания, где установят диваны и кресла. На втором этаже обустроят бар, поставят диваны и стулья со столиками для пассажиров. Уюта придаст разноплановое освещение и живые растения: драцена, фикус Бенджамина, аспидистра.

Ремонт бизнес-зала международных воздушных линий на втором этаже с зоной ресепшен на первом этаже должен быть завершен до 5 мая этого года. Прием заявок на участие в электронном аукционе продлится до 19 марта.

Эскиз: Институт дизайна и пространственных искусств КФУ, источник: zakupki.gov.ru

Во второй половине мая в Казани пройдет международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanForum», который годом ранее собрал 15 тыс. гостей из более чем 85 стран. Еще столица Татарстана в 2024 году в июне примет «Спортивные игры стран БРИКС», в сентябре — международный форум Kazan Digital Week — 2024, а в октябре — саммит глав стран БРИКС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что аэропорт Казани ищет подрядчика для разработки концепции нового терминала. Кроме того, проезд между МВЦ «Казань Экспо» и аэропортом обновят за 47,7 млн рублей.