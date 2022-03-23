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Общество
23 марта 2022  17:42

Международная организация труда приостановила сотрудничество с Россией

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Совет Международной организации труда (МОТ) приостанавливает сотрудничество с Россией. Об этом объединение заявило в своем Twitter.

«Руководящий совет МОТ принял резолюцию», – сказано в сообщении. 

Это означает, что техническое сотрудничество или поддержка Российской Федерации, помимо гуманитарной помощи, полностью остановлены до момента прекращения огня и достижения мирного урегулирования на территории Украины.

После того как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля, Запад начал ужесточать санкции против России. Кроме того, некоторые международные организации прекратили с ней сотрудничество.

Ранее Россия перестала входить в Совет Европы, где состояла 26 лет. Тем не менее, по словам вице-спикера Совфеда Константина Косачева, страна готова остаться в тех конвенциях организации, которые отвечают ее интересам. 

 

#санкции Запада #спецоперация на Украине
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