Между ростом и стагнацией на фоне СВО: как экономика Татарстана преодолела три квартала

Минэкономики РТ ранее объявляло пессимистичный прогноз роста промпроизводства по итогам текущего года – «всего» на 2%

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В структуре индекса промпроизводства выросли все составляющие

После всплеска по итогам января – августа, когда рост объема промпроизводства в Татарстане достиг наивысшей в этом году планки в 3,9% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), по итогам января – сентября Татарстанстат зафиксировал замедление показателя до 3,4% (в сравнении с тремя кварталами 2022-го). Это практически столько же, сколько и по России в целом – 3,3% (после 3% по итогам восьми месяцев).

Напомним, Минэкономики РТ ранее объявляло пессимистичный, или, если сменить коннотацию, осторожный прогноз роста промпроизводства по итогам текущего года – «всего» на 2%. Замедление по итогам трех кварталов, если тренд не изменится за остаток года, в принципе, на такой прогноз может и сработать. Тем более что по итогам сентября, впервые за этот год, индустрия в республике просела в сравнении с соответствующим месяцем прошлого года (пусть и всего на 1,1%) и очень сильно сократилась к августу этого года – на 11,1%.

О некоем замедлении говорит и такой индикатор, как электропотребление. По данным РДУ Татарстана, и в сентябре, и в октябре спрос на электроэнергию в республике снижался. Впрочем, нельзя забывать и об эффекте низкой базы прошлого года.

Рост в энергетике в республике замедлился до 1% (по РФ – вовсе до 0,1%) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане «эффект СВО» проявляется не прямолинейно

В отличие от всей страны в структуре индекса промпроизводства в Татарстане пока что растут все четыре его составляющие. По-прежнему остается в выдающемся плюсе, хоть и тоже замедляется, динамика в обработке – 5,3% за три квартала (по итогам января – августа рост достигал наивысшего за год темпа в 6%). Правда, по России обработка за те же девять месяцев разогналась аж до 7,1%, главным образом, естественно, за счет отраслей, которые связывают с гособоронзаказом. В индустриально развитом и разноотраслевом Татарстане «эффект СВО», очевидно, проявляется не столь прямолинейно.

Рост в энергетике в республике тоже замедлился, до 1% (по РФ – вовсе до 0,1%). В добыче полезных ископаемых у нас зафиксированы символические плюс 0,5% (по России – сокращение на 1,2%). Это, конечно, средняя температура по больнице: данные о добыче нефти Росстат не публикует по распоряжению Правительства РФ с весны. О ситуации можно судить лишь по косвенным признакам. Например, в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявляют о приостановке в сентябре «медленного сокращения объемов нефтедобычи, наблюдавшегося в последние месяцы».

Зато в Татарстане продолжается разгон в секторе «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», до 3,4% по итогам января – сентября, и это наивысший темп в этих отраслях за весь текущий год. Причины такой динамики остаются загадкой. По России сектор из минуса традиционно не выходит, хотя скорость падения «в среднем по стране» в нем и замедлилась до 2,6%.

Рост в стройсекторе за три квартала составил 19,2%. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Стройсектор «заработал» почти полтриллиона рублей

Отставание в отгрузке в Татарстане, как всегда бывает ближе к концу года, продолжает сокращаться: за январь – сентябрь до минус 2,7%. В деньгах сумма уже перевалила за 3,3 трлн рублей. Минэкономики РТ, напомним, ожидает, что по итогам года отгрузка приблизится к психологически важному рубежу в 4,5 трлн рублей.

Рост в стройсекторе за три квартала составил 19,2%. В деньгах это 423,6 млрд рублей. До конца года сумма, по прогнозам Минэкономики РТ, должна вырасти еще примерно на 200 млрд рублей, а годовой темп прироста составить 6,9%. Пока все идет по плану.

«В условиях резкого повышения ключевой ставки ЦБ ставки по рыночной ипотеке в крупных банках уже превысили 16%. Пока строителей “спасает” программа льготной ипотеки по низким процентным ставкам, которая ориентирована на первичный рынок жилья. Однако ужесточение требований к первоначальному взносу и долговой нагрузке заемщика, а также плановое завершение программы в июле будущего года усиливает отраслевые риски», – говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Рост оборота розничной торговли в Татарстане составил рекордные 9,3% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рекорд в обороте розничной торговли

Рост оборота розничной торговли в Татарстане составил рекордные 9,3% (по РФ за те же три квартала – всего 4,3%). И с виду просто фантастический скачок органы статистики выявили конкретно в сентябре – на 14,3% к аналогичному месяцу 2022-го (по России – сопоставимые 12,2%).

По оценке Ольги Беленькой, здесь следует учитывать эффект низкой базы – в прошлом году в этом месяце случилось «ослабление потребительского спроса после объявления мобилизации». Впрочем, в Татарстане показатель тогда сократился несущественно, всего на 2%. «По отношению к аналогичному периоду двухлетней давности (2021 год), по нашей оценке, динамика немного ухудшилась по сравнению с июлем-августом», – считает Беленькая.

Профессор КФУ Игорь Кох также уверен, что ни о каком безудержном разгоне в рознице говорить не стоит – прежде всего, из-за эффекта низкой базы прошлого года. А также роста инфляции – в натуральном выражении рост, скорее всего, минимален; динамику определяют выросшие тотально цены.

Игорь Кох уверен, что ни о каком безудержном разгоне в рознице говорить не стоит – прежде всего, из-за эффекта низкой базы прошлого года Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Годовые темпы роста других отраслей потребления (платные услуги населению, рестораны и кафе) замедляются», – напоминает, в свою очередь, Ольга Беленькая. Так, оборот ресторанов и кафе в Татарстане и правда, хоть и вырос за три квартала на 18,1% (по РФ – на 13,1%), в сентябре снизил темпы роста до 9,8% (и это самый низкий уровень в текущем году; по РФ – до 7,2%). Стабильна пока лишь динамика платных услуг населению – рост на 7% (по стране – на 4,2%).

«Потребление поддерживалось в этом году ускоряющимся ростом зарплат населения, в основе которого рекордный дефицит рабочей силы и повышенный спрос на рабочую силу со стороны ВПК, отложенным спросом, а также высокими темпами роста розничного кредитования. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России, как ожидается, приведет к замедлению роста потребления в четвертом квартале и в 2024 году (октябрьский прогноз ЦБ даже предполагает сокращение расходов на конечное потребление домохозяйств в будущем году на 1-2% после роста на 5,5-6,5% в этом году)», – говорит Беленькая.

Ольга Беленькая: «Жесткая денежно-кредитная политика Банка России, как ожидается, приведет к замедлению роста потребления в четвертом квартале и в 2024 году» Фото: finam.ru по лицензии CC BY 4.0

Индекс «Татар-информа» по итогам января – сентября превысил 7%

Индекс «Татар-информа», который мы рассчитываем ежеквартально, по итогам января – сентября текущего года преодолел планку в 7%. Пока это предварительная оценка, так как данные по инвестициям в основной капитал за три квартала Татарстанстат объявит, как обычно, позже. Тем не менее пока что все составляющие индекса, кроме двух, оказались в плюсе.

Напомним, в структуру индекса «Татар-информа» входит 10 позиций. Это индексы роста в отгрузке, строительстве, розничной торговле и инвестициях, а также в реальном секторе.

Из всего отраслевого разнообразия Татарстана мы выбрали пять базовых для республики обрабатывающих производств – кокса и нефтепродуктов, химических веществ и продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, а также пище- и автопром. К ним изначально добавлялся еще и индекс в добыче нефти, но в связи с закрытием статистики пришлось заменить его на индекс в добыче полезных ископаемых в целом.

Выбор таких составляющих не случаен: за три квартала на эти шесть отраслей пришлось две трети всей отгрузки по Татарстану. Причем примерно по 22% – только на добычу и нефтепереработку по отдельности. И такое положение, в принципе, не меняется годами.

Символический рост в добыче мы уже отметили. Из других отраслей, которые включены в расчет Индекса «Татар-информа», в отрицательной зоне пока что остается только производство химических веществ и продуктов. И это сильно отличает ситуацию в Татарстане от общероссийской, где эта отрасль за три квартала выросла на 4,8%, а в помесячном разрезе вообще ставит рекорд за рекордом. Из всей палитры продукции, данные по которым приводит в своей сводке Татарстанстат, за девять месяцев в республике выросло только производство лакокрасочных материалов и глицерина. Но это, так сказать, приятные «мелочи». А вот выпуск более серьезных в отраслевой гамме позиций – удобрений, пластмасс и каучуков – все еще продолжает отставать от показателей аналогичного периода прошлого года.

В отрасли резиновых и пластмассовых изделий, как и ранее, в Татарстане растет только первая составляющая – автопром тянет за собой выпуск шин, особенно для грузовых автомобилей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Остальные четыре составляющие индекса растут, пусть и с разнонаправленной динамикой. Наиболее высокие темпы по-прежнему – в автопроме, хотя рост этот до сих пор восстановительный. По отрасли в прошлом году сильно ударили санкции. Для сравнения: по России темпы здесь намного скромнее, всего плюс 5,6% за три квартала. В Татарстане – почти 22%. Связано это с отраслевой спецификой – основным «продуктом» автопрома в республике являются не легковые, а грузовые автомобили: за три квартала грузовиков выпустили более 43,8 тыс., это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отрасли резиновых и пластмассовых изделий, как и ранее, в Татарстане растет только первая составляющая – автопром тянет за собой выпуск шин, особенно для грузовых автомобилей (рост на 10,6%), а жилищное строительство – производство оконных и дверных пластиковых блоков. По России динамика в этом сегменте более радостная – плюс 9,5%.

В позитиве остается и пищепром, темпы роста в этой отрасли почти совпадают со среднероссийскими. Среди отдельных видов продукции наиболее ускоренные темпы в Татарстане показывает, например, производство сахара, круп, растительных масел, колбасных изделий, а также майонезов (тут в два раза).

Но главное, продолжает расти и главная «кормящая» Татарстан отрасль – производство кокса и нефтепродуктов. Выпуск дизтоплива за три квартала составил 8,7 млн тонн (рост на 3%), бензинов – почти 2,4 млн тонн (на 14%). Почти на треть больше выпустили и топочного мазута. По РФ динамика в этой отрасли сопоставимая с татарстанской – плюс 3,9%.

«Где-то между» ростом и стагнацией»

По данным Минэкономразвития РФ, основную поддержку обрабатывающей промышленности в стране уже пятый месяц подряд оказывает машиностроительный комплекс (в состав которого ведомство включает в том числе производство компьютеров и электрооборудования). Вместе с химпромом и металлургией эти три сектора дают почти 90% совокупного роста выпуска в обработке. В Татарстане, что очевидно, рост выстроен на другом основании.

В целом за январь – сентябрь в обработке в плюс сработали 12 производств, список лидеров по динамике остается практически неизменным. Двукратные темпы продолжают демонстрировать производители компьютеров, электронных и оптических изделий (впрочем, здесь динамика замедлилась до 49,8%), электрооборудования, мебели (импортозамещение, бурный рост ипотеки), металлургии, а также прочей неметаллической минеральной продукции. Тем не менее все эти лидеры роста, в том числе и отрасли, напрямую связанные с ОПК, в Татарстане, по крайней мере по доле в отгрузке, не являются лидирующими.

Список аутсайдеров также не меняется: в пересчете за три квартала производство сократилось в десяти отраслях. При этом в обработке древесины – прежнем лидере в этой группе – темпы падения постепенно замедляются, что свидетельствует о некоем восстановлении отрасли, наряду с автопромом сильнее всего пострадавшей от санкций.

В ЦМАКП констатируют продолжение рецессии в промышленности России. При этом отмечают, что ни один из алгоритмов устранения сезонности из-за целой серии шоков (ковидный спад, постковидный перегрев, СВО и санкции) «не может обеспечить высокую точность оценки формы сезонной волны в настоящих условиях». Поэтому нынешнюю ситуацию, говорят аналитики, «также можно интерпретировать, что промышленность находится «где-то между ростом и стагнацией».

Отличительной особенностью продолжения роста, добавляют в ЦМАКП, «является его фронтальный характер, рост фиксируется в подавляющем большинстве видов деятельности». И значимых содержательных факторов роста два: во-первых, опережающий рост оплаты труда – «как следствие нарастания нехватки кадров». Во-вторых, проведение СВО (что, очевидно, стимулирует спрос на продукцию промышленности).

По данным ЦБ, загрузка производственных мощностей в России остается на историческом максимуме (80,7%). А производственные ожидания предприятий в октябре показали второе подряд – после сентября – повышение. «Наиболее позитивные ожидания сложились в обрабатывающих производствах, особенно среди производителей инвестиционных товаров. Заметно укрепился оптимизм компаний торговли автотранспортными средствами, что связано с ожидаемой высокой активностью покупателей», – отметил регулятор.

По данным ЦБ, загрузка производственных мощностей в России остается на историческом максимуме – 80,7% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В четвертом квартале предприятия планируют наращивать инвестиции, но при дальнейшем замедлении скорости этих процессов. Наиболее значимый ограничитель расширения выпуска по‑прежнему нехватка персонала: как рабочих, так и инженерно-технических специальностей. «В числе других актуальных проблем в октябре предприятия отмечали удорожание логистики и общий рост производственных затрат, а также задержки с поставками отдельных видов сырья и комплектующих», – отметили в ЦБ.

По оценке Ольги Беленькой, высокая динамика экономической активности в стране пока сохраняется. И по итогам года рост ВВП может составить 2,5-2,7%. Напомним, прогноз Минэкономики РТ по ВРП Татарстана на этот год – 2%.

«Эффект от значительного повышения ключевой ставки ЦБ (с 7,5% в июле до 15% в октябре) должен привести к значительному охлаждению кредитования, внутреннего спроса и в итоге к замедлению темпов роста экономики. Однако этот эффект может проявиться ближе к концу года и в 2024 году. (…) Рост экономики может существенно замедлиться (наша оценка на 2024 года – 1,2-1,3%), однако от рецессии может удержать рост бюджетных расходов, льготные программы кредитования и дефицитный рынок труда», – говорит эксперт из ФГ «Финам».

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»