Автопроизводители в плюсе, нефтехимики в минусе: что происходит с индустрией Татарстана

За январь – август объем промпроизводства в Татарстане вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В структуре индекса промпроизводства выросли все его составляющие

По последним данным Татарстанстата, за январь – август объем промпроизводства в Татарстане вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Татарстан по-прежнему позитивно выделяется на фоне России – по стране за восемь месяцев индустрия выросла «всего лишь» на 3%.

По прогнозу Минэкономики РТ, в этом году рост промпроизводства в Татарстане должен составить 2%. Сейчас это явно выглядит излишне пессимистично. Впрочем, более-менее ясность в этом вопросе наступит после выпуска данных хотя бы за три квартала года.

В структуре индекса промпроизводства за восемь месяцев в плюс сработали все четыре его составляющие.

Наибольший вклад, конечно, по-прежнему вносит обработка – в этой сфере в Татарстане установлен очередной рекорд, набран наивысший за год темп – 6%. А ведь в первые три месяца 2023-го, как говорится, ничего не предвещало – индекс в обрабатывающей промышленности находился ниже уровня 100%. Разгон начался с апреля, и пока конца и края ему не видно. Впрочем, по России обработка выросла сильнее – на 6,6%.

Рост в энергетике составил 2,1% (по РФ – «околонулевые» 0,4%), в добыче – пусть и микроскопические, но все же 0,8% (по стране – сокращение на 2,3%). Данные о добыче нефти Росстат не публикует по распоряжению Правительства РФ с весны. Поэтому можно только догадываться, что теперь помогает позитивной динамике в этом сегменте.

В плюсе оказался даже сектор «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Причем динамика в нем в республике ускоряется – до 2,9% (по РФ – сокращение на 3%), причем до июля отрасль «играла» в миноре.

Еще немного позитива. Продолжает сокращаться отставание в отгрузке: за январь – август темпы сократились до минус 4,8%. В деньгах сумма приблизилась к 3 трлн рублей. Неостановимо растет и стройсектор, правда, динамика в нем замедляется – за восемь месяцев до 19,2%. В деньгах это 348,6 млрд рублей.

Обороты розничной торговли и платных услуг населению установили новые рекорды. Двузначными темпами выросли номинальная и реальная зарплаты, а безработица в Татарстане – как и в России в целом – остается на рекордно низком уровне.

Лидеры роста и аутсайдеры не меняются

За январь – август в обработке рост показали 11 производств, список лидеров не меняется – в этом плане ситуация в Татарстане почти зеркальна общероссийской, за рядом исключений.

Двукратные темпы роста в республике сохраняют производители компьютеров, электронных и оптических изделий (на 60,2% за восемь месяцев года), электрооборудования (на 37,3%), мебели (на 22,4%), металлургии (на 16,4%), а также прочей неметаллической минеральной продукции (на 12,1%). Немного снизили темпы, но остались в зоне роста одежда и готовые металлические изделия.

В списке аутсайдеров тоже все по старинке. За восемь месяцев года производство в Татарстане сократилось в десяти отраслях, сильнее всего, что уже давно не удивляет, в обработке древесины (минус 20,1%), бумаги и бумажных изделий (на 15,1%). Но в то же время снижение продолжается в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 9,7%), а также в текстильной промышленности (на 9,4%).

Вырос выпуск бензинов

Однако интереснее смотреть на динамику в отраслях, которые мы ранее включили в расчет Индекса «Татар-информа». Сам индекс, напомним, мы будем рассчитывать раз в квартал. В его основе – динамика в пяти базовых для Татарстана обрабатывающих производствах – кокса и нефтепродуктов, химических веществ и продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, а также в пище – и автопроме. К ним также изначально мы добавляли индекс в добыче нефти, но в связи с закрытием статистики пришлось использовать данные по добыче полезных ископаемых в целом.

На эти отрасли в отгрузке по итогам января – августа, например, пришлось почти 77%. То есть «по дыханию» в них можно судить и о положении в экономике Татарстана в целом. Это, кстати, существенно отличает республику от других субъектов РФ. Очевидно, что «фактор СВО» у нас проявляется не так ярко, как в регионах с преобладанием в структуре производства напрямую завязанных на гособоронзаказ отраслей ОПК.

В плюсе в Татарстане остается производство кокса и нефтепродуктов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Важно, что в плюсе в Татарстане остается, кроме добычи полезных ископаемых, также производство кокса и нефтепродуктов. Это две базовые для республики индустрии, их доли в отгрузке практически равнозначны – более чем по 20% на каждую. И если в сырьевом секторе рост сложился символический, то в производстве кокса и нефтепродуктов за январь – август был снова зафиксирован максимальный за этот год индекс – 104,5%. В России динамика в этой отрасли сложилась аналогичная.

Разгон в этой ключевой индустрии в Татарстане начался с апреля, и пока все движется по восходящей. По данным Татарстанстата, выпуск бензина за восемь месяцев превысил 2,1 млн тонн (рост на 13,4% к аналогичному периоду прошлого года), дизтоплива – 7,9 млн тонн (это на 3,1% больше). Удвоилось производство топочного мазута – правда, «в тоннах» информация осталась тайной.

Автопром, взлет которого в Татарстане начался с марта (что видно и по цене на акции КАМАЗа), продолжает двигаться двузначными темпами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Автопроизводители в плюсе, нефтехимики в минусе

Две других сопоставимых по долям отрасли – производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также химическая промышленность (по 10% на каждую в отгрузке) – идут по дороге одной, но в разные стороны. Так, автопром, взлет которого в Татарстане начался с марта (что, кстати, видно и по цене на акции КАМАЗа), продолжает двигаться двузначными темпами – хотя за восемь месяцев динамика немного и замедлилась, все равно это космические 20,6%! Что существенно отличает Татарстан от России – в среднем по стране эта наиболее пострадавшая от санкций отрасль после июльского всплеска в пересчете на восемь месяцев ушла в стагнацию. По данным Татарстанстата, выпуск грузовиков за январь – август превысил в республике 37,8 тыс. штук, это на 7,8% больше, чем в январе – августе 2022-го.

Потихоньку сокращает, теперь до 6,4%, темпы отставания от прошлогодних показателей и производство химических веществ и химических продуктов. Но пока индексы в этой отрасли остаются ниже 100%. Опять же, по стране все складывается иначе – рост за восемь месяцев на 3,5%. По данным Татарстанстата, в республике все еще ниже прошлогодних значений остается выпуск этилена и его полимеров в первичных формах, полиэтилена, минеральных удобрений. Но сильнее всего просели синтетические каучуки, нитрат аммония, моющие средства и твердое туалетное мыло. В плюсе только выпуск лакокрасочных материалов.

Еще две отрасли, включенные в расчет Индекса «Татар-информа», растут. Пищевая промышленность не сбавляла набранные скорости в течение всего года, к излету лета замедлив бег до 7,2% (по России картина схожая: за январь – август рост составил 6,5%).

А вот производство резиновых и пластмассовых изделий впервые в 2023-м вышло в плюс, пусть и всего на 1,6%. По РФ, правда, рост за восемь месяцев составил 8,8%. Основной вклад в разгон этой отрасли в Татарстане внесла «резиновая» составляющая, рост в которой составил 9,5%. По данным Татарстанстата, в плюсе производство всевозможных шин, покрышек и резиновых камер – как для легковых авто, так и для автобусов, троллейбусов и грузовиков. Очевидна связь с ситуацией в автопроме. Исключение – лишь шины для сельхозмашин, этот сегмент пребывает в ауте. Среди изделий из пластмасс выросло в Татарстане производство оконных и дверных блоков, труб и шлангов, но в целом сегмент «сдал» 3,9%.

Интенсивность промышленного производства, по оценке ЦМАКП, в августе тоже выросла после провала в предыдущие два месяца Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российская промышленность в августе вновь начала «разогреваться»

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), проанализировав данные Росстата за август, отметили, что в этом месяце «наметившееся восстановление объемов промышленного производства приостановилось».

«Торможение восстановительного роста связано с ужесточением экспортных и отчасти импортных ограничений. Предшествовавшее некоторое ослабление ограничений обеспечило июльское расширение выпуска (прежде всего, в нефтепереработке, металлургии и химии, а также в производстве транспортных средств). В августе во всех этих секторах рост либо прекратился, либо кратно ослаб», – отметили аналитики.

Но Сергей Цухло, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики, в своем ежемесячном бюллетене сделал другой вывод: «Остывшая было в июне-июле российская промышленность в августе вновь начала “разогреваться”».

Опросы института показали, что восстановление фактического роста спроса вызвало рост удовлетворенности его объемами и усилило оптимизм прогнозов продаж, слегка просевший (но не утраченный) в июне-июле. Поэтому интенсивность промышленного производства в августе тоже выросла (после провала в предыдущие два месяца). А планы выпуска промышленности на излете лета обновили санкционный рекорд мая.

Индекс предпринимательской уверенности Росстата в обработке в августе относительно июля снизился, хотя оценки текущего спроса на продукцию предприятий и текущего состояния бизнесов, объемов выпуска и уровня загрузки мощностей остались на прежнем уровне. А в сырьевом секторе индекс даже вырос, что в ведомстве связали «с увеличением доли оптимистов, уверенных в устойчивом выпуске продукции их предприятий на трехмесячном горизонте (с 14,1% до 20,3%)», ростом загрузки производственных мощностей до 58%, а также «с превышением доли оптимистов, верящих в улучшение экономического состояния их бизнесов на полугодовом горизонте, над числом пессимистов на 9,7%». Правда, значительное число руководителей по-прежнему «осторожны в оценке экономического будущего их бизнесов на полугодовом горизонте» и, как правило, дают нейтральные ответы.

По данным опросов лаборатории Цухло, в августе рост продаж продукции промышленности сохранился «в условиях высокого спроса со стороны государства в период СВО и дальнейшего ужесточения санкций, очищающего внутренний рынок от конкурирующего импорта». Поэтому в сентябре, даже в отсутствие позитива в динамике спроса, промышленность сохранила рост выпуска.

В поддержку промышленного роста по-прежнему играет хронический недостаток запасов готовой продукции, а сдерживающим фактором выступает низкая обеспеченность запасами импортных комплектующих. «В области инвестиций российская промышленность вынуждена замещать подсанкционные машины и оборудование продукцией из Китая, Турции и Индии, хотя по-прежнему предпочитала бы получать такие изделия из Западной Европы», – констатирует Цухло. Для 82% предприятий важно укрепление рубля – это нужно для снижения издержек и инвестиций.

По мнению аналитиков S&P Global, в сентябре состояние российского производственного сектора резко улучшилось. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей, который рассчитывает это агентство, за сентябрь увеличился до 54,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта в августе. Это самые быстрые темпы роста активности с января 2017 года! Одним из ключевых факторов стало быстрое увеличение новых заказов, что обусловлено внутренним спросом. Рекордные темпы в начале осени – у создания новых рабочих мест (рекорд с ноября 2000 года), а также закупок сырья, что, очевидно, связано с желанием бизнеса сформировать максмальные запасы – на фоне курсовых колебаний курса и разгона инфляции.