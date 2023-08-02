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Механик-водитель остановившего колонну ВСУ танка передал привет на татарском родным
Механик-водитель российского танка с позывным «Монолит», который отразил атаку украинской бронегруппы на запорожском направлении, передал привет на родном языке родным в Татарстане.
Соответствующий сюжет можно посмотреть на сайте 1 канала.
Напомним, что «Татар-информ» публиковал видео этого сражения, заснятое с помощью дрона, корректирующего артиллерию. По информации СМИ, экипаж российского танка поразил 7 единиц техники ВСУ, еще несколько украинских машин были поражены противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.
За проявленное мужество и героизм министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, который отразил атаку украинской бронегруппы на запорожском направлении.
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