Механик-водитель остановившего колонну ВСУ танка передал привет на татарском родным

Механик-водитель российского танка с позывным «Монолит», который отразил атаку украинской бронегруппы на запорожском направлении, передал привет на родном языке родным в Татарстане.

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Напомним, что «Татар-информ» публиковал видео этого сражения, заснятое с помощью дрона, корректирующего артиллерию. По информации СМИ, экипаж российского танка поразил 7 единиц техники ВСУ, еще несколько украинских машин были поражены противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.

За проявленное мужество и героизм министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, который отразил атаку украинской бронегруппы на запорожском направлении.