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Метшин: С именем Путина у Казани связаны огромные преобразования
Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал прошедшую инаугурацию Прзеидента России Владимира Путина. Градоначальник отметил, что он стал свидетелем важного исторического момента, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
«Сегодня мне посчастливилось стать свидетелем важного исторического момента. С именем Владимира Владимировича Путина у Казани связаны огромные преобразования, которые позволили существенно повысить качество городской среды и уровень жизни», – отметил Метшин.
Благодаря поддержке Путина в столице Татарстана улучшается уровень жизни, заявил казанский градоначальник. Например, проводится капитальный ремонт домов и дорог, Казань принимает крупные международные мероприятия. В столице республики реализовываются национальные проекты, по которым строятся школы, детсады, поликлиники, а также благоустраиваются общественные пространства.
Мэр напомнил, что в Казани продолжается масштабная стройка второй ветки метрополитена, возводят новое здание театра Камала, а в скором времени запустится строительство соборной мечети.
«Мы видим, что Владимир Владимирович слышит голос городов и реагирует на запросы их жителей. Я уверен, что впереди нас ждут новые преобразования, которые позитивно отразятся на жизни миллионной Казани и ее жителей», – считает градоначальник.
Напомним, сегодня Владимир Путин официально вступил в должность Президента России. Присягу российский лидер произнес в Кремле. На церемонии присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Сегодня в полдень началась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России. Инаугурация прошла в Большом Кремлевском дворце. Он принес присягу на Конституции России и поклялся защищать суверенитет страны и верно служить народу.
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