Метшин: Рождество дарит негасимый свет веры, надежды и любви

Рождество Христово обращает людей к непреходящим ценностям, питает разум и души людей, дарит негасимый свет веры, надежды и любви. Об этом, поздравляя православных христиан, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

«В эти дни мы стараемся быть внимательнее друг к другу, откликаемся на чужую беду, помогаем тем, кто нуждается в поддержке. Очень важно, чтобы желание творить добро оставалось с нами всегда, и я благодарен вам за то, что бескорыстная щедрость никогда не покидает столицу Татарстана», — приводит его слова мэрия Казани.

Метшин подчеркнул, что межконфессиональное согласие позволяет Казани успешно и эффективно развивать все стороны общественно-экономической жизни, обеспечивает ее уверенное движение в будущее.

Ранее верующих поздравили с одним из главных христианских праздников Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.