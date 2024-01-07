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Метшин: Рождество дарит негасимый свет веры, надежды и любви
Рождество Христово обращает людей к непреходящим ценностям, питает разум и души людей, дарит негасимый свет веры, надежды и любви. Об этом, поздравляя православных христиан, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.
«В эти дни мы стараемся быть внимательнее друг к другу, откликаемся на чужую беду, помогаем тем, кто нуждается в поддержке. Очень важно, чтобы желание творить добро оставалось с нами всегда, и я благодарен вам за то, что бескорыстная щедрость никогда не покидает столицу Татарстана», — приводит его слова мэрия Казани.
Метшин подчеркнул, что межконфессиональное согласие позволяет Казани успешно и эффективно развивать все стороны общественно-экономической жизни, обеспечивает ее уверенное движение в будущее.
Ранее верующих поздравили с одним из главных христианских праздников Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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