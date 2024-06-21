Метшин представил сайт с лучшими муниципальными практиками городов 34 стран

На Международном форуме городов и муниципалитетов стран БРИКС+ мэр Казани Ильсур Метшин представил сайт shared-city.org, где собраны самые удачные решения более 100 городов мира.

«Мы создали сайт, где собрали 104 лучших практик 104 городов из 34 стран. Я хотел бы, чтобы мы пополняли эту базу. Уверен, что мы сможем создать площадку, где любой мэр сможет посмотреть, что наши коллеги придумали для улучшения жизни в городах. Это поможет экономить ресурсы и время», – заявил Метшин.

Мэр Казани рассказал об этом на дискуссионной сессии форума, модератором которой выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она поделилась впечатлениями от форума и заверила, что созданная сегодня Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ послужит развитию сотрудничества между государствами.

«Особенно приятно, что именно мэр Казани Ильсур Метшин выступил с инициативой, чтобы не только страны БРИКС+, но и города общались, встречались. Есть о чем поговорить и чему поучиться. Хочу призвать всех делиться своими уникальными практиками по разным направлениям», – сказала Симоньян.

Выразил желание помочь в составлении базы сайта shared-city.org председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Он заверил, что столица России уже нашла огромное количество решений для разных социальных проблем.

«Уверен, что со всем, что связано с цифровыми сервисами, может помочь Москва. У нас они удачно внедряются. Мы открыты для сотрудничества. Особенно важно сказать это сегодня в Казани, которая объединила практически весь мир», – заявил Шапошников.

Сегодня в Казанской Ратуше стартовал Международный форум городов стран БРИКС+, на который съехались 200 участников из 20 государств, в том числе из Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Ирана, Турции, Мексики, Аргентины и др. В событии участвуют мэры, вице-мэры городов и лидеры организаций, объединяющих муниципалитеты своих стран. Все вместе они представляют интересы 18 тысяч муниципальных образований. Ранее «Татар-информ» сообщал, что форум Ассоциации городов БРИКС+ в Казани открыл Раис РТ Рустам Минниханов. Он зачитал приветствие Президента России Владимира Путина.