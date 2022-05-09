Метшин поздравил жителей Казани с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей столицы Татарстана с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, назвав 9 Мая символом героизма и стойкости российского народа. Об этом сообщает портал мэрии kzn.ru.

«9 Мая является символом героизма нашего народа, его несгибаемого мужества, силы духа и стойкости. Наполненный радостью великой Победы и скорбью о павших на полях сражений, он всегда будет напоминать нам, какой ценой завоеван мир на земле», — подчеркнул глава города. В связи с этим он убежден, что «подвиг нашего народа — великий урок для всех последующих поколений».

Метшин напомнил, что Казань не только отправила множество «своих сыновей и дочерей» в ряды Красной армии, но и работала на Победу в тылу.

«Мы воздаем почести казанцам и тысячам людей, для которых наш город стал вторым домом в годы Великой Отечественной войны. Это дань уважения к трудовому подвигу нашего старшего поколения, признание заслуг всех казанских ветеранов тыла и наших многочисленных предприятий, которые работали во имя Победы», — подчеркнул он.

«За нее (Победу — прим. Т-и) мы говорим спасибо нашим родным людям, отцам, дедам и прадедам, всему поколению победителей! Память о вас дает нам веру в свои силы и будущее нашей страны», — уверен Ильсур Метшин.

«Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла!» — сказал мэр Казани и пожелал всем «светлых и ярких событий, благополучия и здоровья».

В конце 2019 года Президент РФ Владимир Путин предложил начать присваивать российским городам почетное звание «Город трудовой доблести». Казани и еще 19 городам это почетное звание было присвоено в 2020 году. В сентябре 2021-го Путин подписал указ о присвоении звания еще 12 городам РФ.

Недавно, 7 мая, Президент РТ Рустам Минниханов присвоил специально учрежденное в Татарстане звание «Предприятие трудовой доблести» 14 фабрикам и заводам.