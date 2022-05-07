Минниханов присвоил 14 татарстанским организациям звание «Предприятие трудовой доблести»

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении почетного звания «Предприятие трудовой доблести. 1941-1945 гг».

В документе говорится, что предприятия отмечены за «значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленных предприятий, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны».

Список организаций:

Казанский авиазавод им. Горбунова — филиал ПАО «Туполев»;

Казанской вертолетный завод;

Казанское моторостроительное производственное объединение;

Казанский оптико-механический завод;

Казанский государственный казенный пороховой завод;

Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов;

Производственное объединение «Завод имени Серго»;

Татарское меховое торгово-промышленное ООО «Мелита»;

Зеленодольский завод имени Горького;

Научно-производственное предприятие «Тасма»;

Казанский завод точного машиностроения;

Казанский электротехнический завод;

Казанский завод «Электроприбор»;

АО «Вакууммаш».

Указ об учреждении нового почетного звания, которое позволит подчеркнуть мощный вклад республиканских производств в дело победы в Великой Отечественной войне, Рустам Минниханов подписал 12 апреля.

Ранее, в конце 2019 года, Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о присвоении российским городам почетного звания «Город трудовой доблести». В 2020-м были определены 20 российских городов, среди которых была и Казань.