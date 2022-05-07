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Официальная хроника
7 мая 2022  11:43

Минниханов присвоил 14 татарстанским организациям звание «Предприятие трудовой доблести»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении почетного звания «Предприятие трудовой доблести. 1941-1945 гг».

В документе говорится, что предприятия отмечены за «значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленных предприятий, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны».

Список организаций:

  • Казанский авиазавод им. Горбунова — филиал ПАО «Туполев»;
  • Казанской вертолетный завод;
  • Казанское моторостроительное производственное объединение;
  • Казанский оптико-механический завод;
  • Казанский государственный казенный пороховой завод;
  • Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов;
  • Производственное объединение «Завод имени Серго»;
  • Татарское меховое торгово-промышленное ООО «Мелита»;
  • Зеленодольский завод имени Горького;
  • Научно-производственное предприятие «Тасма»;
  • Казанский завод точного машиностроения;
  • Казанский электротехнический завод;
  • Казанский завод «Электроприбор»;
  • АО «Вакууммаш».

Указ об учреждении нового почетного звания, которое позволит подчеркнуть мощный вклад республиканских производств в дело победы в Великой Отечественной войне, Рустам Минниханов подписал 12 апреля. 

Ранее, в конце 2019 года, Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о присвоении российским городам почетного звания «Город трудовой доблести». В 2020-м были определены 20 российских городов, среди которых была и Казань. 

#Рустам Минниханов #почетное звание
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