Минниханов присвоил 14 татарстанским организациям звание «Предприятие трудовой доблести»
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении почетного звания «Предприятие трудовой доблести. 1941-1945 гг».
В документе говорится, что предприятия отмечены за «значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленных предприятий, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны».
Список организаций:
- Казанский авиазавод им. Горбунова — филиал ПАО «Туполев»;
- Казанской вертолетный завод;
- Казанское моторостроительное производственное объединение;
- Казанский оптико-механический завод;
- Казанский государственный казенный пороховой завод;
- Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов;
- Производственное объединение «Завод имени Серго»;
- Татарское меховое торгово-промышленное ООО «Мелита»;
- Зеленодольский завод имени Горького;
- Научно-производственное предприятие «Тасма»;
- Казанский завод точного машиностроения;
- Казанский электротехнический завод;
- Казанский завод «Электроприбор»;
- АО «Вакууммаш».
Указ об учреждении нового почетного звания, которое позволит подчеркнуть мощный вклад республиканских производств в дело победы в Великой Отечественной войне, Рустам Минниханов подписал 12 апреля.
Ранее, в конце 2019 года, Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о присвоении российским городам почетного звания «Город трудовой доблести». В 2020-м были определены 20 российских городов, среди которых была и Казань.